صاحب أغنية “هلا بالخميس” يرد على انتقاد أحلام لفوزه بالجائزة.. شاهدوا ماذا قال!

بعدما أعربت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ عن إستيائها بفوز اغنية “هلا بالخميس” للفنان السوري ​معن برغوث​ بجائزة “ظاهرة العام لأغنية خليجية” للعام 2017 في ​حفل الموريكس دور​ ليل أمس، ها هو معن يرد عليها من خلال فيديو نشره على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو قال معن إنه أحبّ أن يوضّح نقطة بسيطة، جائزة الموريكس دور التي استلمها الأمس عن أغنية خليجية شكلّت ظاهرة، ولا أحد يختلف أنّها ظاهرة، وأشار إلى أنّه على ما يبدو أن “المسمّى” وصل إلى أحلام بطريقة غير صحيحة، فهي ليست أفضل أغنية خليجية.