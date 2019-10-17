صافيناز بإطلالة جريئة على شاطىء البحر

نشرت الراقصة صافيناز صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد اطلت صافيناز بهذه الصورة بإطلالة جريئة عبر احد الشواطىء حيث ارتدت مايوه مع شورت بينما كانت تجلس على الصخور.

وكانت صافيناز قد اعلنت مؤخرا عن اقامتها حفلين في الإمارات، وتحديدًا في مدينة دبي وابو ظبي.

كما نشرت صافيناز مقطع فيديو من مكان اقامتها في فندق روتانا بيتش في ابو ظبي.

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