شاهدوا.. صافيناز ترد ببيان رسمي على إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

بعد إتهامها بالفسق والتحريض على الفجور قبل جهاز الرقابة، قامت إدارة أعمال الراقصة ​صافيناز​، بالرد على الأزمة التي تعرضت لها ونشرت بيان على إحدى صفحات الراقصة الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونص البيان: “بيان هام من إدارة أعمال صافيناز.. صوفيناز دائما تحترم القانون المصري وقواعد الرقص الشرقي، ولم تحرض يوما على أي شيء، ودائما ترتدي بدلة الرقص بقوانين الرقص الشرقي، مرتدية شورت، وما حدث في الفيديو الشهير في الحفلة الأخيرة في الساحل الشمالي، ليس من شأنها فهي لم ترقص بلباس البحر (مايوه) ولكن أحد رواد الشواطئ هو من فعل ذلك، وليس للفنانة الحق أن تمنعها من ذلك، وتأكد الفنانة صوفينار أنها تحترم القانون المصري والعادات المصرية والتقاليد”.