شنّ الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي هجوماً على الفنانة البحرينية حلا الترك ودافع عن والدتها السيدة منى السابر بعد الحكم الصادر بسجنها لمدة عام مع النفاذ بسبب مبلغ مالي.

ونشر الجسمي عبر حسابه في موقع “تويتر” مقطع فيديو قال فيه: “أحزنني وآلمني الحكم اللي صدر بحق الأخت منى السابر، في القضية اللي رفعتها عليها بنتها (ضناها)، بنتها الوحيدة، تخيّلوا بنَيّة ترفع على أمها قضية وعشان شو فلوس”. وأضاف: “أنا أطلب وأتمنى وأرجو من جلالة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، ومن سمو الشيخ سلمان بن حمد ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الشباب الشيخ ناصر بن حمد، أن يساعدون السيدة الفاضلة هذي وأنا يتكرمون بسداد المبلغ المستحق عليها، أو أن يعطون التصريح الأمني بأن الناس تجمع التبرعات لها”. وأردف قائلاً:”كارثة لما تكون بنت ترفع قضية على أمها وتحبسها بسبب فلوس، وأقول للبنت كيف يهنأ لك طعامك؟ كيف يهنأ لك نومك ويومك، وأنتي مجرجرة أمك في المحاكم وعليها حكم بالحبس”.

نحن في زمن أغبر

كيف لبنت شابة أن ترفع دعوى على والدتها ويحكم عليها بالحبس بسبب المادة، ألا يعلم المرء أن حاله وماله وما يملك لا يساوي ظفر والديه، وبالوالدين إحسانا، أتمنى من المسؤولين بمملكة #البحرين مساعدة المغلوب على أمرها #منى_السابر @nalhamer pic.twitter.com/47xZawa9OZ — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) March 18, 2021

ووجّه شقيق النجم حسين الجسمي، رسالة للشامتين بمنى السابر، كتب فيها: “أقول للشامتين اللي يستهزئون ويرقصون وفرحانين بالخروج من السجن بالشمال، تراكم طالعين من قضية قذرة ولا أخلاقية وأقول لرأس الحربة لا تفرحين يومك قريب، وأول مرة أشوف حد طالع من قضية يسوون رقص وطمبرة”، في إشارة الى الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها إبتسام.

وعلّق على المقطع قائلاً: “نحن في زمن أغبر. كيف لبنت شابة أن ترفع دعوى على والدتها ويحكم عليها بالحبس بسبب المادة، ألا يعلم المرء أن حاله وماله وما يملك لا يساوي ظفر والديه، وبالوالدين إحساناً”.