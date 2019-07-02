صبا مبارك تخطف الانظار في احدث اطلالة لها!

خطفت الفنانة الأردنية صبا مبارك الانظار بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

فقد تألقت صبا مبارك في الصور بتسريحة شعر وماكياج مختلفين ما جعلها تبدو مختلفة عن اطلالاتها العادية.

وانهالت التعليقات على صور صبا من متابعيها ومعجبيها الذين عبروا عن اعجابهم بالصور وبهذه الاطلالة الرقيقة.

يذكر ان آخر مشاركات صبا مبارك في كانت بمسلسل “عبور” وشاركها البطولة سامر إسماعيل، ورنا جمول، ومنصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.