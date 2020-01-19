صحفي يسأل زينة عن أحمد عز .. شاهد كيف ردت عليه ؟

أجرت الفنانة المصرية زينة عدة لقاءات مع بعض مراسلي القنوات الفضائية على هامش تكريمها في ختام مهرجان ” كازا آرت ” في المغرب كأفضل ممثلة سينمائية عربية عن فيلمها الجديد ” الفلوس ” الذي قدمته إلى جانب الفنان تامر حسني .

وفي حوار لها مع أحد المراسلين الذي طرح سؤالا عليها حول الفنان المصري ” أحمد عز ” وآخر تطورات قضية النسب الخاصة بهما والدعوى الخاصة بالنفقة .. أبدت زينة إنزعاجها من هذا الأمر رافضة التحدث فيه وعدم الإفصاح عن أية تفاصيل عنه .

فقالت : ” بص هقولك على حاجة دي حاجات خاصة إحنا منتكلمش فيها .. أنا مش جاية هنا محكمة أنا جاية تكريم وبلد ظريفة وبنتكلم عن الفن “.

وتابعت : ” أنا مش عايزة إن حد يتدخل .. أنا مبتدخلش في حياتك الخاصة علشان تتدخل في حياتي الخاصة .. فمش مسموح أي أسئلة خاصة يعني أنا تحت امركم في أي حاجة غير كده لا ” .