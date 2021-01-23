فاجأ الكاتب السوري عدنان العودة، متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بهجومه على المخرج الراحل حاتم علي، الذي توفي مؤخراً نتيجة نوبة قلبية.

وكتب العودة الذي بقي حتى ليل الجمعة يضع صورة الراحل لـ”بروفايل” لحسابه منشورا عبر موقع “فيسبوك” أثار من خلاله غضب المتابعين واستنكارهم للأمر، حيث وصفه بأنه رغم حسناته إلا أنه كان له مواقف سلبية لا تعد ولا تحصى، واصفاً إياه بـ “الندل” وهذا ما أغضب محبيه ودفعهم للرد والهجوم على العودة.

وقال الكاتب السوري في منشوره: “بالمناسبة انتهى عزا حاتم علي صديقنا وحبيبنا، في موته نذكر محاسنه طبعاً وهذا واجبنا كأصدقاء، أما عن نذالاته وسفالاته فتعد ولا تخلص وسنكتمها، حاتم لم يكن قديساً عندي، أعرفه بعبقريته وطهرانيته، وندالته التي تخجل فعلاً، وكلنا كذلك”، خاتماً مناقضاً نفسه بالقول: “خلص السيرك تبع الفيسبوك، بالنسبة لي فقدت شريكاً جميلاً جداً، وحقيقياً بما له وبما عليه”.

وبعد أن تساءل المتابعون عن سبب كتابته تلك، موجهين له النقد واللوم وأنه انقلب على صديقه، عاد وكشف للمتابعين بعض مساوئ الراحل من وجهة نظره، معتبراً إياه أنه تسبب في حرمان الكاتب هاني السعدي من مكافأة مسلسل “صراع على المال” وقيمتها مئة ألف دولار.

وأشار العودة إلى أن هاني السعدي ذكر ذلك بحضوره مع ثلاثة أشخاص ما زالوا على قيد الحياة، حيث زاروه ليطمئنوا عليه عندما أصيب بمرض بالقلب، وقال لهم: “الله لا يوفقوا لحاتم، شو كان خسران، راحوا من رزق بناتي”، وختم منشوره بالقول: “فضلت أن أذكر حسناته لحاتم اسمعوا سيئاته إذن، حاج تقديس، العزا خلص”.

ورفض بعض المعلقين حديث عدنان العودة، مشيرين إلى أن بنات الكاتب هاني السعدي حضروا جنازة وعزاء الراحل حاتم علي، كما رصدت كاميرا “فوشيا” تواجد كل من روعة وشقيقتها ربا السعدي ضمن مراسم التشييع.

ورغم أن العودة سبق وقدم عزاءه بالراحل حاتم علي في منشور عبر “فيسبوك”، إلا أنه عاد وصدم محبي حاتم علي بحديثه عنه بطريقة أثارت غضبهم، متهجمين عليه بطريقة لاذعة مما دفعه لحذف ما كتبه بعد مضي ساعات قليلة، كما عمل على حذف جميع المنشورات المتعلقة بحاتم علي وإخفائها حتى الإبجابية منها.

وسبق أن جمع الراحل حاتم علي والكاتب عدنان العودة مسلسل “اوركيديا”، الذي جسد بطولته كل من جمال سليمان، وعابد فهد، وباسل خياط، وسلوم حداد، وسامر المصري، وغيرهم كثر.