صديق مقرب من شيرين يكشف موعد زفافها من حسام حبيب!

أثار الصحفي اللبناني ربيع هنيدي حالة من الجدل بعد أن نشر عبر على انستغرام صورة للفنانين المصريين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وأعلن خلالها أن حفل زواجهما سيقام غدًا السبت.

ومن المعروف أن الصحفي ربيع هنيدي تربطه علاقة صداقة قوية بشيرين وهو أول من أرسلت له الرسالة الصوتية التي أعلنت خلالها قرار اعتزالها الذي تراجعت عنه.

وقال ربيع هنيدي تعليقا على الصورة: ” زواج #شيرين_عبدالوهاب و#حسام_حبيب .. والعرس #غدا وما لا تعرفونه قريبا. فماذا تقولون للعروسان”.

وكان الفنان حسام حبيب نفي ما تردد حول علاقتهما منذ عدة أسابيع في حين التزمت شيرين الصمت ولم تؤكد أو تنفي الأمر.