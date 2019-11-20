صفاء سلطان تردّ على شيرين عبد الوهاب: “إيه ستي بنعيش دون رجال”

نشرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان رسالة غامضة عبر حسابها على “انستغرام” إلى كلّ شخص لا يجيد احترام الأنثى، ولا يعرف قدرها ودورها الكبير الذي تلعبه في المجتمع، حيث طالبت الفنانة أنْ يتعلّم هؤلاء كيفيّة احترام النساء وتقديرهنّ، وأنّ المرأة ليست بحاجة إلى رجل ليكمّلها.

وكتبت سلطان: “أتعلموا احترام الأنثى، ليست ناقصة ليكملها رجل وليست عورة ليسترها رجل، هي من تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر”.

كلمات الفنانة الأردنية نالت اهتمام شريحة كبيرة من متابعيها حيث عبر البعض عن تأييده لموقفها، غير أنّ رسالتها هذه اعتبرها البعض موجّهة للفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب، التي اتّهمتها فتيات سعوديّات في ذات الوقت أنّها تقوم بتحريض الرّجال ضدّ المرأة بعدما قالت أثناء حفلها في العاصمة السّعودية الرياض: “طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن.. ولا أنتم شافيين إيه؟”.

وردّت صفاء سلطان في تصريح صحفيّ أنّها لم تكن تقصد ذلك، لكنّ الموضوع أتى مصادفة بذات التوقيت بحسب تعبيرها.

وقالت سلطان ممازحة شيرين: “بس هوه بصراحة زابطة كمان، إيه ستي بنعيش بدونهن على فكرة”.

وعن عفويّة الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب وتلقائيتها التي تضعها في مواقف محرجة، وتخلق لها مشاكل وأزمات مع الجمهور، علّقت صفاء سلطان: “أنا بشبه شيرين بعفويتها وبشوفها بتحكي من قلبها، بس مو كل الناس بتفهم العفوية للأسف”.