صفاء سلطان تكشف عن أكثر قرار ندمت عليه في حياتها

كشفت الفنانة الأردنية ” صفاء سلطان ” في تصريحات تليفزيونية على قناة ” الجديد ” عن أكثر قرار ندمت عليها في حياتها وهو زواجها بالسر .

وقالت صفاء إنها لو عاد بها الزمن لم تكن لتقوم بذلك لما سببه لها من تأثير سلبي على شخصيتها وأضرها كما إنها شخصية تحب الوضوح ولا تحب ان تخفي شئ وتعتبر نفسها بمثابة ” كتاب مفتوح ” للناس .

وعلقت صفاء سلطان على ذلك قائلة : ” زواجي بالسر دائما بقول ياريتني ما عملت هذه الخطوة لأنه أثر علي شخصيا وكنت أحس إن أنا مو أنا ” .

وتابعت حديثها : ” أنا حدا كتير حقيقي ما عندي شيء مخبياه .. ولو حبيت حبيت من قلبي ولو كرهت كرهت من قلبي .. لأني أنا من الأشخاص الواضحين وكتاب مفتوح للجميع ” .

وأضافت : ” الزواج السري أخذ مني كتير أشياء واتغيرت وعملت أشياء ما بحب أعملها متل إني أتخبى مع إني مو عامله شي غلط ” .

وتحدثت صفاء سلطان عن أن أهم صفة تجذبها في الرجل هي أن يكون قادرا على خطف قلبها .. وأكدت على أنها ستكون حريصة فيما بعد في أن تحكم عقلها وقلبها في نفس الوقت لكي يكون اختيارها صائبا .