صفاء سلطان في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

نقلت سيارة إسعاف الممثلة صفاء سلطان إلى المستشفى على نحو طارئ وعاجل يوم السبت بعد تدهور حالتها الصحية بشكل ملحوظ.

وذكر موقع “الفن”اليوم أنه ومنذ انتهائها من تقديم برنامج “سهار مع ستار” يوم الاثنين الماضي، كانت سلطان تكابر على آلامها ظناً منها أنها ناتجة عن الإرهاق والتعب، فكانت تستعين بالمسكنّات إثر ارتفاع حرارتها وشعورها ببعض الآلام في جسدها.

لكن مساء السبت، لم يكن بمقدور سلطان الوقوف من شدة آلامها في خاصرتها، فتم نقلها إلى المستشفى على الفور، حيث أظهرت الفحوص والتحليلات والصور بالأشعة بعد إعطائها المزيد من الأدوية المسكنة، أنها تعاني من التهابات شديدة الخطورة بسبب جرثومة أصابت إحدى كليتيها.

وكانت الفنانة صفاء ظهرت خلال الموسم الدرامي الماضي بمسلسل “حرملك” في شخصية “هدية” وكذلك بمسلسل “بقعة ضوء 14″ بمجموعة لوحات”.