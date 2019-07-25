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صلاح عبدالله ناعيا فاروق الفيشاوي: “هقابلك في العزا ياروقة”

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صلاح عبدالله

صلاح عبدالله

نعى الفنان المصري صلاح عبدالله زميله ومواطنه الفنان فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس برسالة مؤثرة.

فقد نشر عبدالله تغريدة عبر حسابه على تويتر: “هقابلك في العزا ياروقة زي كل المرات الأخيرة ولو ماشفتنيش هندهلك زي آخر مرة وأقولك واحشني يااخي ونفسي أحضنك وبرضو هتقولي مش هتجيب الشلة وتيجوا تقعدوا معايا شوية بقى،هنيجي يافاروق هنيجي”.

وختم صلاح عبدالله تغريدته قائلا “الفاتحة والدعاء للجدع قوي قوي أبوقلب أبيض زي الفل حبيب الكل فاروق الفيشاوى”.

يذكر ان فاروق الفيشاوي توفي ، فجر اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

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