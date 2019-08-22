صلاح عبدالله يسخر من اعلان يسرا اعتزالها!

سخر الفنان المصري صلاح عبدالله من قرار اعتزال الفنانة اللبنانية إليسا على طريقته من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر”.

حيث جاء في تغريدة عبدالله: “بفكر أعلن اعتزالي التمثيل، وإنتو تهشتجوني وتتحايلوا عليا: أوعى ياصاصا، أوعى تعمل كده، وعشان خاطركم أرجع أمثل تاني بس خايف أعمل كده ماحدش يقولي أوعى”.

بفكر أعلن إعتزالي التمثيل وإنتوا تهشتجوني وتتحايلوا عليا:إوعى ياصاصا إوعى تعمل كدا وعشان خاطركم أرجع أمثل تاني بس خايف أعمل كدا ماحدش يقول إوعى😜🤣😍 — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) August 20, 2019

يذكر أن الفنانة إليسا أعلنت اعتزالها عبر حسابها في “تويتر” وأن ألبومها المرتقب هو الأخير لها في عالم الفن، وانقسم الفنانون بين مشجع لها على التراجع عن القرار، وبين منتقد لها كون قرار الاعتزال أصبح موضة بين الفنانين الآن.