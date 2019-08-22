صلاح عبدالله يعلن إعتزاله التمثيل ويثير الجدل.. هل قصد السخرية من إليسا؟

أحدث الفنان المصري صلاح عبدالله ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشره تغريدة لفتت اهتمام الكثيرين.

وكتب الممثل على حسابه على “تويتر”: “بفكر أعلن إعتزالي التمثيل وانتو تهشتجوني وتتحايلوا عليا: إوعى ياصاصا إوعى تعمل كدا وعشان خاطركم أرجع أمثل تاني بس خايف أعمل كدا ماحدش يقول إوعى”.

وأطلقت التغريدة موجة من الجدل في أوساط المتابعين، إذ رأى بعضهم فيها سخرية من إعلان الفنانة اللبنانية إليسا مؤخراً احتمال توقفها عن العمل الفني بعد إطلاق ألبومها الجديد مع وصفها الوسط الفني بالمافيا.

وأعاد الفنان نشر تغريدة أخرى مع الإشارة إلى أن الأولى كانت عفوية وأنه لم يقصد من خلالها إحداث كل هذه الضجة.

وكتب: “هزاراية.مجرد هزاراية.واللهِ ماكانت عالبال ألهمني بيها المولى وأنا في أسوأ حال وقفزت عليكم ياحبايبي من باب الارتجال. ولما شفت ردودكوعليها القلب رد بجد وقال اللهم دِمها نعمة واحفظها مالزوال”.