صورة-إليسا تكشف عن الملصق الدعائي الرسمي لألبومها “إلى كل اللي بيحبوني”

تستعد المطربة إليسا لطرح ألبومها الغنائي “”إلى كل اللي بيحبوني” في الأسواق من خلال شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، وتحدد موعد طرحه ليكون 25 يوليو الجاري

وكشفت إليسا عبر حسابها على Instagram، عن الملصق الدعائي الرسمي لألبومها الغنائي “إلى كل اللي بيجبوني”، وهو الألبوم رقم 11 في مسيرتها الفنية

Here you go. The official cover of my 11th studio album: Ila Kol Elli Bihebbouni ❤ pic.twitter.com/QG96DI9lm5 — Elissa (@elissakh) July 20, 2018

المصدر: filflan.com

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