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صورة-إليسا تكشف عن الملصق الدعائي الرسمي لألبومها “إلى كل اللي بيحبوني”

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تستعد المطربة إليسا لطرح ألبومها الغنائي “”إلى كل اللي بيحبوني” في الأسواق من خلال شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، وتحدد موعد طرحه ليكون 25 يوليو الجاري
وكشفت إليسا عبر حسابها على Instagram، عن الملصق الدعائي الرسمي لألبومها الغنائي “إلى كل اللي بيجبوني”، وهو الألبوم رقم 11 في مسيرتها الفنية

المصدر: filflan.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

aghaniaghani.com : بالصورة-اليسا تنشر الغلاف الرسميّ لألبومها!

vetogate.com : اليسا تطرح الأفيش الرسمي لألبومها الجديد «إلى كل اللى بيحبوني»

 

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