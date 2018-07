بفضل الله أنا بخير.. فعلاً مصير الإنسان بيتغير بين دقيقة والتانية.. ومن ساعتين.. ألغى الطبيب اللي كان مسؤول عن حالتي الصحية العملية الجراحية اللي كان لازم أعملها بآخر دقيقة.. بشكركن عمحبتكن وصلواتكن.. الحمدالله على كل شي 🙏

