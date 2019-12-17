صورة تحدث ضجة لفتاتين يقبلن الفنان عادل إمام.. وابنة شقيقه تكشف حقيقتها

أحدثت فتاتان شابتان ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة لهما وهما برفقة الفنان المصري، عادل إمام، الذي يحتضنهما وهما يقبلانه.

ودارت تكهنات كثيرة حول هوية الفتاتين، ما بين أنهما ابنتي عادل إمام، أو أنهما من معجبيه، حتى خرجت إحداهما لتوضح أنها والفتاة الأخرى ابنتا شقيقه.

وقالت نور، ابنة شقيق عادل إمام، في تصريحات تلفزيونية، إن الناس يعتقدون أنها وشقيقتها معجبات أو زوجاته، ولكنهما بنات شقيقه.

وفيما أكدت نور لبرنامج “إم بي سي ترندنغ”، المذاع على فضائية “إم بي سي”، أنها ترفض امتهان التمثيل مثل عمها، فأكدت أنها تحب العمل في مجال تصميم الأزياء، وأن عمها عادل إمام يدعمها في ذلك كثيرا.

ويواصل عادل إمام، تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية “فالنتينو”، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، والعديد من الفنانين الشباب.