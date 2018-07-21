صورة- زينة عاشور تهنيء ابنتها جانا عمرو دياب بعيد ميلادها

تحتفل جانا عمرو دياب بعيد ميلادها، وبالتأكيد لم تفوت والدتها السيدة زينة عاشور هذه المناسبة لتعبر لها عن مدى حبها لها

نشرت زينة صورة لها بصحبة جانا عبر حسابها بتطبيق Instagram وعلقت عليها كاتبة: “عزيزتي الأجمل والأجن التي تقودني لأقصى درجات الانزعاج ولكني لا استطيع الاكتفاء منها ومن إزعاجها، أحبك أكثر مما تمكنه الكلمات من إيصاله، حبيبتي أنتِ جميلة وموهوبة، أحبك للأبد”

المصدر: filflan.com

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