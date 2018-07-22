صورة- شيري عادل تغلق حسابها على Twitter بعد 24 ساعة فقط.. ماذا حدث؟

يبدو أن شيري عادل قررت عدم التواجد على موقع Twitter والذي كانت دشنته يوم الجمعة 20 يوليو الجاري
وكانت شيري عادل قد كتبت تدوينة وحيدة على حسابها وهي: “صلوا علي من كان لا يؤذي و لا يجرح أحداً ، بل كان كلامه طيباً للقلوب”
لكن شيري عادل قررت الابتعاد عن Twitter، إذ أغلقت حسابها بعد يوم واحد فقط من تدشينه وتوثيقه، دون توضيح سبب ذلك.
المصدر: filflan.com
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