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صورة- شيري عادل تغلق حسابها على Twitter بعد 24 ساعة فقط.. ماذا حدث؟

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يبدو أن شيري عادل قررت عدم التواجد على موقع Twitter والذي كانت دشنته يوم الجمعة 20 يوليو الجاري

وكانت شيري عادل قد كتبت تدوينة وحيدة على حسابها وهي: “صلوا علي من كان لا يؤذي و لا يجرح أحداً ، بل كان كلامه طيباً للقلوب”

لكن شيري عادل قررت الابتعاد عن Twitter، إذ أغلقت حسابها بعد يوم واحد فقط من تدشينه وتوثيقه، دون توضيح سبب ذلك.

المصدر: filflan.com

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