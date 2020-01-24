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صورة صادمة لـ خالد النبوي بعد الوعكة الصحية !!

بواسطة -
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Khaled El Nabawy

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثل المصري ​خالد النبوي​، هي الأولى له بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً، وخضع على إثرها لعملية جراحية في القلب.
الصورة نشرها الطبيب محمد الشيرة الذي يدرس بكلية التمريض ويعمل في القصر العيني عبر صفحته الخاصة، وكتب معلقًا: “صورة كده مع الفنان خالد النبوي بعد العملية ألف سلامة عليك يا فنان”.
وأثارت هذه الصورة جدلاً واسعاً بين المتابعين، الذين أعربوا عن صدمتهم من إطلالة النبوي الذي بدا نحيفاً جداً، والتعب واضح على وجهه.

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