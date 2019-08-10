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صورة عفوية.. عاصي الحلاني يلاعب ابنته ماريتا

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عاصي الحلاني يلاعب ماريتا

عاصي الحلاني يلاعب ماريتا

نشرت كوليت الحلاني صورة طريفة لزوجها الفنان عاصي الحلاني ظهر فيها وهو يلاعب ابنته ماريتا.

وعلقت كوليت على الصورة التي ظهر فيها عاصي وهو يرفع ماريتا على قدميه قائلة: “رجعتوني ٢٠ سنة لورا 🙏”.

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@assielhallaniofficial @maritta رجعتوني ٢٠ سنة لورا 🙏❤️

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يذكر ان ماريتا الحلاني كانت قد اعلنت عن خوضها تجربة جديدة في الفن، وقبلت المشاركة بدبلجة شخصية “حلوة” في فيلم الكرتون العالمي، المترجم للغة العربية Angry birds.

“حلوة”، والتي هي ترجمة لشخصية Ella، من النسخة الأجنبية في الفيلم، تتميز بالبراءة والطفولة وتجمع في صوتها الهدوء واللطافة، وهذا ما يمثل شخصية ماريتا وصوتها، حرفياً.

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