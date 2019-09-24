صورة قديمة لأحلام ونجوى كرم تحدث ضجة

تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة جمعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنانة الإماراتية أحلام.



وبدت الفنانتان بملامح مختلفة عن ملامحهما الحالية، وهو ما ركزت عليه الكثير من تعليقات متابعي تلك الحسابات.

ويشار إلى أن أحلام وجهت من خلال حسابها على التطبيق رسالة تهنئة لمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وكتبت: “كل عام وأبونا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيز بخير وكل عام وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بخير وكل عام وأصحاب السمو الأميرات والأمراء بخير. كل عام وشعب السعودية بخير وكل عام وتراب وسماء وأرض السعودية بخير”.

وأضافت: “تشرفت بمشاركتي في العاصمة الرياض باحتفالات اليوم الوطني السعودي بليلة رائعة لاتنسى. شكر كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والسيد سالم الهندي نائب الرئيس وكل هيئه الترفيه في جهودهم المبذولة لنجاح كل الاحتفلات لليوم الوطني السعودي 89 وشركة”روتانا” على تنظيم الحفل والشكر موصول للإعلامي القدير عبداللهمخارشعلى التحضيرات الكبيرة للحفل الكبير وشكر شخصي مني للأخ محمد الهاجري على مجهوده لنجاح الحفل واخيراً وليس آخر الشكر الكبير لقائد فرقتي الموسيقية المايستروا أميرعبدالمجيدوكل أعضاء فرقتي الموسيقية فرداً فرداً على مجهودهم الجبار لنجاح هذا الحفل”.