الصفحة الرئيسية فن صورة قديمة لميريام فارس تشعل المواقع.. شاهدوا هل تغيرت كثيراً؟

صورة قديمة لميريام فارس تشعل المواقع.. شاهدوا هل تغيرت كثيراً؟

بواسطة -
0 0
myriam fareso014

ميريام فارس

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة اللبنانية ميريام فارس لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين.
myriam fareso0
وظهرت فيها بإطلالة مختلفة عن شكلها الحالي حيث بدا وجهها أقل نحافة كما تميزت بشعر مجعد تماماً.

وأشعلت الصورة الحسابات التي استعادتها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وأثير بسببها جدل واسع حيث رأى بعض المتابعين أنها كانت أكثر جمالاً فيما أشار آخرون إلى أنها أصبحت أكثر نعومة من قبل.

ويشار إلى أن ميريام أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما عرضت على طريقة الفيديو صوراً لها برفقة ابنها وهي تحمل العلم اللبناني. وأرفقتها بالتعليق: “توعية الأطفال على حب الوطن أمر جداً مهم. هيدي الثورة لولادنا لمستقبلن، لازم ولادنا يعرفوا ليش ما عم بيروحوا عالمدرسة. هيدي مش فرصة لا بل هيدي فرصة لكل لبناني لبناء لبنان جديد اللي كلنا منحلم فيه” وحققت أكثر من 639 ألف مشاهدة.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.