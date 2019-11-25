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صورة قديمة نادرة.. أحمد حلمي ينتقد ثيابه في طفولته

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أحمد حلمي

نشر الممثل المصري ​أحمد حلمي​ صورة قديمة له ممازحاً حول ثيابه التي ارتداها في طفولته عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.ahmad helmy young

وعلق أحمد حلمي على صورته قائلا: “الزمن الجميل لما كانت الأقفاص بتتعلق من غير عصافير والبلكونة ليها شباك والترنج كان بني في بيج.. هو كله يعدي إلا الترنج البني”.

يُذكر أن آخر أعمال الممثل المصري أحمد حلمي، فيلم سينمائي بعنوان “خيال مآتة” وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وبطولة الممثلة المصرية منة شلبي والممثلين الصريين خالد الصاوي وحسن حسني، وصور تحت إخراج خالد مرعي.

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