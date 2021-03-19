تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورةً يظهر فيها المنتج المصري وليد منصور وهو يحتضن مواطنته الفنانة روبي، مشيرين إلى أن هذه الصورة تؤكد وجود ارتباطٍ عاطفي يجمع الطرفين، على الرغم من نفي الأول لذلك.

وتباينت ردود الفعل حول تلك الصورة، حيث أكد بعضهم على أن لا صحة لتلك الأنباء خصوصاً وأن وليد منصور يحب زوجته كثيراً ولن يقوم بالزواج عليها، في حين أن آخرين أخذوا الموضوع بشكل ساخر.

وحول ذلك قال أحدهم: “وليد من المستحيل يتجوز لأن هوا زوجته في حب كبير ممكن يكون تصوير فيديو كليب جديد”، فيما قال آخر: “هي بتبدا كدة اننا اخوات”، وأضافت أخرى: “نقول مبروك”.

وتأتي هذه الصورة في أعقاب انتشار شائعات تؤكد ارتباط الطرفين وذلك بعدما جرى تداول الكثير من مقاطع الفيديو والصور التي ترصدهما سوياً في أكثر من مكان، بالتزامن مع صدور ألبوم روبي “حتة تانية” والذي يحقق نجاحا كبيرا، حيث ساهم منصور في ذلك وكان السبب في نشاطها المكثف في الأشهر الأخيرة، لتعود روبي بقوة إلى الساحة بعد غياب لوقت طويل.

وكان منصور قد نفى وجود أي علاقة عاطفية تربطه بروبي، مؤكداً على أن ما يجمعهما هو الاحترام والود كأصدقاء، مشيراً إلى أن تلك الشائعات تسبب له ازعاجا بشكل كبير وأن روبي مجرد صديقة وشريكة نجاح.

كما نفت مصادر مقربة من منصور أيضاً ما تردد عن ارتباطه بروبي، مشددةً على أن الصور التقطت لهما بشكل عفوي.

هذا ويتولى وليد منصور، إنتاج ألبوم روبي الجديد “حتة تانية”، والذي طرحت منه أغنيتي “حتة تانية” من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، و”أنا لو زعلانة” من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي وتوزيع أحمد إبراهيم، هو باكورة إنتاج شركة “Talent Beats تالنت بيتس” لمالكها وليد منصور.

وتعود روبي من خلال ألبوم “حتة تانية” للغناء بعد 14 عاما من طرح ثاني ألبوماتها “مشيت ورا إحساسي” عام 2007.

وعلى صعيد آخر تواصل روبي تصوير مسلسل “شقة 6” الذي ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في إحدى العمارات ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسا على عقب.