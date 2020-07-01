نشرت الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وهي داخل صالة الجيم .

وظهرت ياسمين صبري في الصورة وهي ترتدي الملابس الرياضية وبدا بطنها منتفخا نوعا ما كما يظهر على وجهها علامات التعب والإرهاق بشكل كبير .

الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول حملها من زوجها رجل الأعمال المصري ” أحمد أبو هشيمة ” .

فجاءت التعليقات مثل : ” إيه في بيبي في الطريق ” و ” إنتي حامل شكلك بيقول هيك ” و ” مبروك يا أبو هشيمة ” و ” ياسمين الجميلة ليه خسيتي كثير كده وبطنك منفوخة مبين عليكي حامل ” .

ولم تعلق ياسمين صبري على هذه الأسئلة والتعليقات سواء بالإيجاب أو النفي .