كثيراً ما يبحث الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن الصور القديمة التي تعود إلى طفولة ومراهقة وشباب نجماتهم ونجومهم المفضلين. وفي هذا السياق، نشر أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعت الفنانين المصريين أحمد السقا وعمرو عبد الجليل، وتبين أنها التُقطت لهما أيام مراهقتهما.

وسارع المتابعون إلى البحث عن أوجه الشبه بين شكلَي كل منهما في الماضي والحاضر. وفيما رأى الكثيرون أن السقا لم يتغير كثيراً وأن ملامحه نضجت مع مرور الزمن، شكّكوا في أن يكون الآخر هو عبد الجليل لأن شكله اختلف كثيراً عما هو عليه اليوم.

ويُشار إلى أن اسم السقا أصبح “تراند” على المواقع أخيراً بسبب بوستر مسلسله الجديد “نسل الإغراب”. وجاء ذلك بعدما كشف المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الرسمي للعمل عبر حسابه الخاص في موقع “فيسبوك” وكتب: “”نسل الأغراب”، حصرياً على قناة أون، رمضان 2021 إن شاء الله، سينرچي، المتحدة”.

كذلك شوّق أحمد السقا جمهوره للشخصية التي سيقدّمها، من خلال صور ومقاطع نشرها على حسابه الخاص في “إنستغرام”.