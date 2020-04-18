تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا صورة نادرة للفنانة المغربية “​إبتسام تكست” ​في طفولتها.

وكانت الفنانة البالغة من العمر 27 عامًا قد شاركت من قبل في برنامج “أراب آيدول” بالموسم الثاني، وعلى الرغم من إشادة الفنان راغب علامة (أحد أعضاء لجنة التحكيم )بموهبتها، إلا أنها لم تتأهّل لمرحلة العروض المباشرة، فعادت مرة أخري وشاركت في برنامج “ستار اكاديمى”​، بالموسم العاشر، ونجحت هذه المرة في تحقيق هدفها في عالم الفن والشهرة، وأصبحت من أشهر وأجمل الفنانات في المغرب والعالم العربي .

يُذكر أن تكست قد طرحت مؤخراً فيديو كليب غنائي جديد بعنوان “الظالم”، عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان رحال العوزاني، وتوزيع أحمد زايد، ومن إخراج دريسي العربي.