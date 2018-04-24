صورة ياسمين رئيس بدون ماكياج تثير قلق جمهورها حول حالتها الصحية

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة حديثة لها وهي بدون ماكياج، وبدت فيها شاحبة الوجه ومجهدة إلى الدرجة التي دفعت عددا من محبيها للتساؤل عن حالتها الصحية، وإن كانت مصابة بأي أمراض، وراء ظهورها بهذه الملامح الشاحبة.من جانبها، لم ترد ياسمين على التعليقات التي جاءتها على الصورة عبر موقع التواصل الإجتماعي انستقرام، رغم الانتقادات الشديدة التي طالتها، بسبب ظهورها بهذه الطريقة.

وعلمت سيدتي نت أن بعض المقربين من ياسمين نصحوها بحذف الصورة، كونها لا تتناسب مع حجم نجوميتها، لكنها رفضت مشيرة إلى أنها تفضل أن يراها الجمهور في كل صورها .

يذكر أن ياسمين رئيس يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل “أنا شهيرة..انا الخائن” والذي يشاركها فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد فهمي و خالد زكي و أحمد فؤاد سليم وأحمد الشامي وغيرهم… وفيه تجسد دور “شهيرة عبد الرحمن” فترة عمل دكتورة صيدلانية وتقع في حب “رؤوف عبد الجواد” دكتور زميل يمتلك مصنعا لتصنيع الأدوية ويتزوجان، لكنه يخونها ويبدأ في تبرير موقفه من خلال حلقات الموسم الجديد، الذي يعرض حاليا على قناة سي بي سي.