صور.. باريش أردوتش وجهاً إعلانياً لماركة الأحذية الرياضية العالميةNew Balance فن

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اختارت ماركة الأحذية الرياضية العالمية New Balance، النجم التركي باريش أردوتش ليكون وجهاً إعلانياً لها.

مسئولو الشركة أقاموا مؤتمراً صحفياً للإعلان عن اسم باريش كممثل لها، على أن يتم طرح مجموعة الربيع بالتعاون مع باريش مارس المقبل في جميع المتاجر.

يُذكر أن باريش حقق نجاحاً كبيراً وشعبية جارفة في تركيا والوطن العربي بعد بطولته لمسلسل «حب للإيجار» الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، كما طُرح له حديثاً فيلم «وقت السعادة» في دور العرض السينمائي بتركيا.