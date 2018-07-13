صور .. ساندى تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بحضور نجوم الفن

فى جو أسرى جمع أفراد العائلة بالأصدقاء المقربين فى القاهرة، احتفلت الفنانة ساندى التونسية بعيد ميلاد ابنتها آفا الأول من زوجها رجل الأعمال على أبو طرية

حضر الحفل عدد من المشاهير والأصدقاء المقربين لساندى من الوسطين الفنى والرياضى من بينهم الفنانة إيناس على شقيقة ساندى وعماد متعب وزوجته يارا نعوم واللاعب محمد عبدالمنصف وزوجته الفنانة لقاء الخميسى، ودوللى، الفنان ساموزين وزوجته، و الاعلامية دينا صلاح وإيمى سالم وزوجها غسان المولى والمطربات نسرين زريق ودوللى شاهين والمطربة ساندى

المصدر: youm7.com

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