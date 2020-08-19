شاركت الفنانة المصرية “ناهد السباعي” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورتين جديدتين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً أثناء استمتاعها بقضاء عطلتها الصيفية علي الشاطئ .

حيث ظهرت ناهد السباعي في الصور من أمام البحر، وهي تستمتع بعطلتها الصيفية، بإطلالة غلبت عليها الألوان الصيفية حيث أرتدت القطعة العلوية من المايوه البيكينى وبنطالاً صيفياً شفافاً بقماشة ناعمة، كما كانت حافية القدمين وترتدي النظارة الشمسية، وبشعر مرفوع، وتراوحت تعليقات الجمهور بين المشيده والمهاجمة.

في سياقٍ آخر، عبرت الفنانة ناهد السباعي مؤخراً عن افتقادها لشقيقها الذى توفي منذ فترة طويلة على إثر حادث، وذلك من خلال كلمات كتبتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بعدما نشرت صورة تم تصميمها لهما وهي جالسة بجانبه، حيث علقت عليها بكتابة : “أنا ما سمعتش صوتك صحيح من سنوات لكن صوتك في قلبي كل يوم وبفضل أتكلم معاك يومياً”.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة ناهد السباعي الفنان يوسف الشريف في بطولة “مسلسل النهاية”، الذي عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2020، وشاركهما في بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة، داليا شوقي، فكرة يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي. واستطاع هذا المسلسل أن يحقق نجاحاً جماهيرياً منقطع النظير بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .