صور وفيديو.. محبي سميرة سعيد يفاجئونها في عيد ميلادها بحفل مميز وهدية غير متوقعة..خمنوا كم صار عمرها !! فن

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فاجأ مجموعة من محبي النجمة المغربية سميرة سعيد، الديفا، واحتفلوا بعيد ميلادها الـ60 في أجواء مهبجة بمنزلها.



سميرة لم تبخل على الفانز مشاركتهم الحفل بصور ومقاطع فيديو، كشفت من خلالها عن هدية ثمينة تلقتها من محبيها بمناسبة عيد ميلادها، وهي عبارة عن تمثال لها، بالإضافة إلى بورتريه مميز للديفا، حيث أعربت الفنانة عن سعادتها وامتنانها لحب وتقدير محبيها لها في تعليق كتبت فيه: «عطاء لا متناهي.. حب من القلب كلمة شكر قليلة في حقكم مجهود رائع والفكرة أروع….. الحياة حلوة بحبكم».

من ناحية أخرى، تستعد سميرة سعيد لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان قفطان نورطي، في دورته الرابعة يوم 24 فبراير المقبل في مدينة طنجة.