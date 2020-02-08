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صيحة جديدة.. جويل ماردينيان تحلق جزءا من شعرها بمكنة الحلاقة

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joellemardinian

جويل ماردينيان

أقدمت خبيرة التجميل جويل ماردينيان على حلق جزء من شعرها الاشقر القصير بمكنة الحلاقة، الامر الذي اثار دهشة واستغراب عدد كبير من متابعيها.

ومن المعروف ان جويل من اكثر خبيرات التجميل اللواتي يتبعن اجدد صيحات الموضة لناحية لون الشعر وتسريحاته، وغالباً ما تفاجئ متابعيها باطلالات مختلفة وجديدة، وكان اخرها ظهورها بشعر اشقر قصير، حيث قامت رفع خصلة منه من فوق اذنها وقامت بحلق جزء من الشعر كما الصلعة، في خطوة جريئة.
وحقق المقطع نسبة مشاهدة كبيرة وتفاعل معه الالاف، وانقسمت التعليقات بين من وصفها بأنها تحب الاستعراض واثارة الجدل، وبين من وصفها بأنها الاكثر جرأة في عالم الجمال في الوطن العربي.
وكانت خبيرة التجميل اللبنانية قد اثارت ضجة كبيرة الشهر الماضي من خلال مقطع فيديو شجعت فيه الفتيات على ازالة شعر ووبر الوجه والرقبة بشفرة الحلاقة كما الرجال.

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