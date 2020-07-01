نشر الفنان المصري ” ضياء عبد الخالق ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن تطورات حالته الصحية .

وذلك على خلفية الأزمة الصحية التي تعرض لها في الآونة الأخيرة واستدعت قيامه بعمل مسحة لفيروس كورونا المستجد .

وأشار إلى أن نتيجة المسحة جاءت سلبية وهو ما يعني عدم إصابته بالفيروس .

فكتب في منشوره قائلا : ” لكل حبايبي وأصدقائي وجمهوري اللي قلقوا عليا ولكل اللي سألوا عني بالتليفون أو برسالة .. أحب اطمنكوا أنا بخير والحمد لله نتيجة المسحة سلبية والتشخيص نزلة معوية حادة ” .

وتابع : ” أشكركم على كم الحب اللي غمرتوني به وأسف لو كنت عملتلكم قلق وإنى ما قدرتش أرد على كل الناس ” .