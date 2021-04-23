أثار زوج أصالة السّابق المخرج طارق العريان، جدلًا كبيرًا، بسبب توجيهه رسالة غير مباشرة لطليقته النجمة السّورية، من خلال إحدى المتابعات.

وعاد الحديث عن قصة الطلاق الأشهر خلال العام الماضي، بين أصالة وطارق العريان، بعد أن قام الأخير بنشر صوره له عبر صفحته الشخصية على “إنستغرام”، وانهالت عليه تعليقات ساخرة من قبل المتابعين، الذين وصفوا مرحلته العمرية بالـ “المراهقة المتأخرة”، وكتب أحدهم: “متصابي في اواخر الخمسينات من عمره”، وآخرون كتبوا له بالتعليقات أن الفضل لطليقته الفنانة أصالة بشهرته عربيًا.

وبعد هذا الهجوم الذي تلقاه طارق العريان من قبل جمهور أصالة، قام المخرج المصري بتثبيت أحد التعليقات المهاجمة للنجمة السورية في الأعلى، والذي جاء فيه: “سيد الرجال من يوم اللي تركها لها.. الحشاشة رجعت قيمته”.

المتابعون اعتبروا التعليق، بمثابة رد على كل الكلام الذي قيل بحقه من قبل طليقته الفنانة السورية أصالة، وتأكيدًا على قضايا المخدرات التي لاحقتها، من خلال تثبيته لتعليق جاء فيه وصف “الحشاشة” الذي يُشار به مجازًا على تعاطي الشخص كل نبتة جافة يمكن تدخينها، لتذهب العقل.

وقد لاحقت أخبار المخدرات النجمة السّورية من قبل، واتهمت بتعاطي مخدر الكوكايين، خلال تواجدها في مطار بيروت في عام 2017، حيث عثرت الأجهزة الأمنية في لبنان على هذا المخدر داخل إحدى عُلب العدسات اللاصقة التي تستعملها بها، وبعد خضوعها للفحص جاءت نتيجتها إيجابية، لتعترف بالتعاطي بحسب المتداول وقتها، وأكدت أنها تملك كمية لا تتجاوز الـ 3 جرام للاستخدام الشخصي، وبناء على ذلك ولأنها المرة الأولى، تم إطلاق سراحها.

وقد ظهرت أصالة بعد الجدل الواقع بسبب طليقها السابق طارق العريان، بحالة غير عادية من خلال فيديوهات نشرتها قبل ساعات للاعتذار من نجلها خالد الذهبي، ووصف البعض حركاتها أثناء الفيديو بالـ “هستيرية”، لتقوم أصالة بحذف الفيديوهات المنشورة عبر خاصية “الستوري” على حسابها بإنستغرام بعد دقائق معدودة.

ووجهت أصالة كلامها لابنها الأكبر خالد الذهبي، الملقب بـ “لودي”، وطالبته أمام جمهورها بالرد على مكالمتها الهاتفية، مشيرة إلى أن خالد مستاء من عدم اهتمامها به والحديث عنه، الأمر الذي دفعها لتوجيه ندائها علنًا لتتمكن من الوصول إليه.