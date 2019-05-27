طارق العلي يفاجئ هيا الشعيبي.. شاهد ردة فعلها!

فاجأ الفنان الكويتي طارق العلي مواطنته الفنانة هيا الشعيبي بحضوره بشكل مفاجىء الى إستديو برنامج “فانوس هيونة”.

وقد بدت ملامح الدهشة والصدمة على وجه هيا الشعيبي عند رؤية طارق العلي الذي عايدها وقال لها: “كل عام وأنتم بألف خير أم فهودي حبيت احييكي لأني كنت بالبرنامج الذي في يمك وما يصير اجي وما اسلم عليك واقول الله يعطيك العافية برنامجك حلو والله يوفقك”.

من جانبه قال حمد قلم، ضيف الحلقة، والذي ساهم في المفاجأة ان هناك “معزة داخلية” بين هيا الشعيبي وطارق العلي وان قلوبهم متصافية.

وقد ابدت هيا الشعيبي تأثرها بمفاجأة طارق العلي حيث ادمعت عينها وقالت “طارق طيب بس في ناس توصل معلومات غلط” وتابعت “دخلتها علي تسوى الدنيا الصراحة هو اخوي وعزير وغالي”.