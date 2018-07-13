طبيب حلا شيحة يتحدث عن خلعها للنقاب وحالة الجدل تجبره على هذا التصرف

اضطر طبيب الأسنان محمد عماد لكشف تفاصيل صورة الفنانة المعتزلة حلا شيحة دون نقاب، التي نشرها وهو بصحبتها مع شقيقتها الفنانة هنا شيحة عبر حسابه على الفيس بوك

قال طبيب محمد عماد عن صورة حلا شيحة دون نقاب: “إنه نشر الصورة عبر حسابه الشخصي وليس صفحته العامة، ولم يقصد إطلاقاً من هذا التصرف أي خبر صحفي”، بحسب تصريحه للشروق.

وأضاف طبيب حلا شيحة: “إنه يتعامل مع حلا شيحة على إنها مريضة مثل الكثيرين الذين يترددون على عيادته، وإنه التقط صورة معها وهي كانت سعيدة ومتقبلة الأمر، ولم تطلب منه عدم نشرها فهي تتردد على عيادته منذ شهور”.

المصدر: layalina.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

Sayidaty.net : خاص “سيدتي نت”: حلا شيحة لم تخلع النقاب وهذه قصة صورتها مع طبيب الأسنان