طرد مذيعة سعودية من قناة كويتية بسبب “صدام حسين”!

تسببت تغريدات قديمة للفاشينستا السعودية سارة الودعاني بإيقافها عن الظهور على قناة ATV الكويتية، حيث تشارك بتقديم برنامج خاص برمضان إلى جوار صالح الراشد وشيلاء سبت.

ويعود سبب إيقاف سارة الى انتشار تغريدات قديمة لها تعود الى العام 2011 تمتدح فيها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لتنتشر حملة ضدها في الكويت والمطالبة بطردها من الكويت احتراماً للشهداء وعائلاتهم.

البعض وصف تصرّف القناة بـ”المعيب”، كون تغريدات الودعاني تعود الى سبع سنوات، إضافة أنها شاركت بتقديم 14 حلقة من البرنامج الرمضاني الذي تشارك فيه.