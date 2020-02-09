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طلاق باميلا اندرسون بعد 12 يوم زواج

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باميلا اندرسون وجون بيترز

باميلا اندرسون وجون بيترز

طلق جون بيترز، الزوج الخامس، الممثلة وعارضة الأزياء، باميلا أندرسون، عبر رسالة قصيرة، وبذلك يكون استمر زاجهما أقل من أسبوعين.

ويشار إلى أن الممثلة والمنتج البالغ من العمر 74 سنة ، اتخذا قرار الزواج في يناير من هذا العام، حيث كان يعرفان بعضهما البعض لفترة طويلة.

وبعد أن التقيا، قررا الزواج بعد 4 ساعات من المواعدة. ومع ذلك، بعد مرور 12 يوما فقط، تغير وضع العلاقة واتُخذ القرار في الانفصال.

ووفقا لموقع “وان: نقلا عن “Radar Online”، قام المنتج بإرسال رسالة نصية قصيرة وصف فيها علاقتهم السريعة للغاية بأنها “مغامرة رائعة”.

ووفقا للموقع، ونقلا عن مصدر لم يتم الكشف عنه، وافقت باميلا أندرسون بسرعة على الطلاق.

وكان هذا الزواج الخامس بالنسبة لباميلا أندرسون، بينما كان الرابع بالنسبة للمنتج جون بيترز.

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