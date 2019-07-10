طلال سلامة يكشف السبب الحقيقي لوفاة إبنه.. ويهدد باللجوء الى القضاء

بعدما نفى مؤخراً الأخبار التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية حيث كتب عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الإجتماعي توضيحاً جاء فيه التالي: “السلام عليكم جمهوري الحبيب حبيت اطمنكم على صحتي واني بخير والحمد لله وعلى كل مايتداول في وسائل التواصل وليس عن لساني وليس عن لسان مدير أعمالي الرجاء سحبه قبل المسائله القانونيه وأي موقع يتم فيه تداول صور احد ابنائي بدون اذن سيتم مقاضاته من قبلنا وشكرا”، عادت الشائعات تطارد سلامة من جديد ولكن هذه المرة من خلال إبنه المتوفي، حيث انتشرت العديد من التعليقات التي تحدثت عن ان نجله توفي بحادث سير،

للمره الاخيره والتوضيح يعم الجميع صحافه وجمهور وفاة إبني عن عمر يناهز١٨ سنه طبيعيه بقدر من الله ولم يكن في غيبوبه ولا أتعرض لحادث حسبي الله ونعم الوكيل في من يتداول الأكاذيب ولن يفلت من العقاب وأي صور تتداول عن ابنائي قديماً أوحديثاً لن يفلت من تداولها وهذا للتذكير فقط . — طلال سلامة (@SalamaWas) July 9, 2019



فرد سلامة مهددا بمقاضاة مروجي تلك الشائعات وكتب التعليق التالي: “للمره الاخيره والتوضيح يعم الجميع صحافه وجمهور وفاة إبني عن عمر يناهز 18 سنه طبيعيه بقدر من الله ولم يكن في غيبوبه ولا أتعرض لحادث حسبي الله ونعم الوكيل في من يتداول الأكاذيب ولن يفلت من العقاب وأي صور تتداول عن ابنائي قديماً أوحديثاً لن يفلت من تداولها وهذا للتذكير فقط “.

كما اعاد سلامة نشر تعليق سابق للطبيب الذي اشرف على حالة ابنه المتوفي وأكد الطبيب في تعليقه أن الوفاة كانت طبيعية.