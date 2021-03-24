شاركت الفنانة إيمي، ابنة النجم الراحل طلعت زكريا متابعيها على تطبيق “انستغرام” بصورة نادرة لوالدها من فترة شبابه، ما شكل مفاجأة لتغيّر شكله بشكل كبير.

ولاحظ بعض متابعيها التغيّر الكبير في ملامحه، في حين وصفه العديد من متابعيها بأنه لم يتغيّر وكان شاباً وسيماً وابنته تشبهه كثيراً.

ووجهت ايمي رسالة لوالدها الراحل من خلال الصورة كتبت فيها: “أبي أيا موتُ سَلَب مني مُهجتي.. ألم تقوَ تصبِرُ رأفةً بحالتي؟ .. صَبَغَ أسوَدُكَ نَصاعةَ أبيَضي.. فلا رسم يُجدي بلا ألواني وفُرشَتي”.

وتابعت: “يا مُحاربًا لم أر فيه الخنوع … تفاجئني كلَ مرة بالرجوع .. لَمَ استسلمتَ آخرَ جولةٍ وتركتَ جدار قلبي مائلا مَصدوعا؟”.

وكان الفنان الراحل توفي عام 2019 بعد صراع مع المرض تاركاً العديد من الأدوار التي تركت بصمة في الأعمال المصرية الفنية، سواء في السينما أو المسرح، والتلفزيون.