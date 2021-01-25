نشر الإعلامي ” خالد عليش ” صورة له برفقة إبنته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” خلال خروجهما معا في نزهة .

وكتب خالد عليش في تعليقه على الصورة معربا عن حبه لإبنته قائلا : ” حاولت أدور على كلام كتير أكتبه على الصورة بس مالقتش عشان مش دايما الكلام بيوصف الإحساس والمشاعر ” .

وتابع : ” يارب احفظ بنتي وابعد عنها كل شر واعمل لها اللي فيه الخير ويوقف في طريقها أولاد الحلال في حياتي وبعدها إن شاء الله ” .

لتخرج طليقة خالد عليش الفنانة ” ميما الشامي ” للتعليق على هذه الصورة في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .

فكتبت ميما الشامي مهاجمة زوجها السابق : ” عمر ما كان الحب والأبوة إن أبويا ينزل صورة لينا ويكتب بحبك عشان الناس تقول الله ده بيحب بنته وحنين وينسيّ الناس اللي عمله .. الأبوة هي الرجولة والحب إنك متخليش بنتك محتاجة حاجة لا ماديا ولا معنويا ” .

وأضافت : ” الأب اللي بيربي ويكبر ويشقى ويصرف ويشيلها مش أنسى بنتي وافتكرها كل شهر مرة أخدها أصورها واستغلها زي ما كان بيستغل أمها .. حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب بالشكل ده .. الأبوة مش سوشيال ميديا محدش يصدق أي حاجة بتتنشر على السوشيال ميديا مش هي دي الحقيقة ” .