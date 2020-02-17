طليق ماريا كاري: لا يمكن أن أكرر تجربة الزواج مرة أخرى

كشف النجم والمطرب الأمريكي نيك كانون، طليق المغنية العالمية ماريا كاري، عن عدم رغبته في الزواج مرة ثانية عقب انفصاله عن زوجته السابقة منذ 8 سنوات.

وقال نيك كانون، في حوار لموقع ET الأجنبي : لا أؤمن بالزواج مرة اخرى. عقلي تغير وطريقة تفكيري أنا فعلت هذا الشيء، وأنا لا أحب تكرار الاشياء التي لم أنجح فيها .

طليق النجمة العالمية أضاف قائلا : هل يعقل إذا قفزت من طائرة وتم انقاذي بأعجوبة أن أقوم بنفس الشيء مرة اخري؟ أنا عانيت وقاومت بعد الطلاق بشكل كبير.

وكان نيك كانون انفصل عن ماريا كاري في 2014 بعد أن تزوجا في عام 2008 وأنجبت النجمة العالمية طفليها التوأم موروكان ومروني، ورغم الطلاق إلا أن العلاقة بينهما بقيت على ما يرام.

شاهدوا طليق ماريا كاري

وعلى جانب أخر، احتفلت النجمة والمطربة الأمريكية ماريا كاري بالعرض الخاص لفيلم A Fall From Grace، مؤخرا، بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة نيويورك.

ومن جانبها نشرت صحيفة الديلي ميل، لقطات من وصول ماريا كاري للعرض الخاص للفيلم، الذي تنتجه شبكة البث الرقمي الشهيرة نتفليكس.

ويخرج الفيلم، المخرج تايلر بيري، ويعد هذا الفيلم التجربة الإخراجية الأولى له، ويشارك في بطولته عدد مميز من النجوم الكبار.

وعرف النجم تايلر بيري، بأدواره السينمائية المميزة، وخاصة تجسيده لشخصية المرأة العجوز “ماديا”، في عدد من الأجزاء، قدم بها نمط عيش أعضاء متجمع اصحاب البشرة السمراء بالولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن النجمة الأمريكية الشهيرة ماريا كاري، قد أنهت عام 2019 بمفاجأة مؤسفة في ليلة رأس السنة، حيث تعرض حسابها الشخصي على موقع تويتر للاختراق، مؤخرا، وقام المخترق بنشر العشرات من التغريدات العدوانية والعنيفة والفضولية.