” طليق نوال الزغبي يتهمها بالكذب وحرمانه من رؤية إبنيه .. ونوال تهدد : ” ما بيكون إسمي نوال الزغبي إذا ما بكرّه الأولاد فيك

نشر أحد المواقع الإليكتروتية تقريرا من حديث الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” وتعليقها على ما يتردد من أقاويل من جانب طليقها ” إيلي ديب ” حول عدم رؤيته لنجليه التوأم ” جوي وجورجي ” منذ 3 سنوات .

حيث أشارت إلى أن كل ما يقال ما هو إلا مجرد ترهات وإنه يمكن له ان يلتقي بهما متى أراد .

وهو الأمر الذي دفع إيلي ديب للخروج لنفي ذلك وإتهام نوال الزغبي بالكذب وأكد على إنه لم ير التوأمين منذ 3 سنوات رغما عنه وأنه لا يعلم أي شيء عنهما .

وجاء ذلك من خلال منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” حيث نشر صورة له برفقة نجليه وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” ورد على أحد المواقع الإلكترونيّة أن طليقتي نوال الزغبي قد صرحت عن موضوع عدم رؤيتي لـ ” جورجي وجوي ” منذ ثلاث سنوات هو مجرد ترهات وأنني أستطيع أن أراهم ساعة أشاء ” .

وتابع : ” الآن وبعد أن أصبحا في سن الرشد سوف أبين للرأي العام ما حدث .. منذ ثلاث سنوات وفي ذكرى ميلاد ابنتي تيا الـ18 وحيث كنا أنا وطليقتي بفترة هدنة فاجأتني باتصال هاتفي معلنة حربا جديدة وهددتني حرفيا ( ما بيكون إسمي نوال الزغبي إذا ما بكرّه الأولاد فيك ) .. وهذا الاتصال مسجل على هاتفي السامسونغ ولا مجال للإنكار ” .

وأضاف إيلي ديب : ” لذا أتوجه لطليقتي وأقول يكفي تشويها للحقائق .. وأنتي تعلمين جيدا إنني طوال حياتي إنسان عملي ومنظم وأحتفظ بكل الوثائق الخاصة بأعمالي العامة والخاصة .. وعليه لا أكن لك يا نوال أية ضغينة ولو كنت كذلك لما سعيت جاهدا ولثلاثة مرات لإيجاد طريقة للصلح بينك وبين ابنتنا تيا لأنني على قناعة أن على الأولاد أن يكونوا على وفاق سواء مع والدتهم أو والدهم وعدم إقحامهم بخلافاتهم وهذا ما حصل والحمدلله وقد باركت هذا الصلح من كل قلبي وتيا شاهدة على ذلك ” .

واستطرد : ” لذلك وبعد أن أتم ولداي الثامنة عشرة من عمرهما وبعد مرور ٣ سنوات وهي فترة طويلة لعدم رؤيتي لهما وخصوصا إننا في فترة عيد ميلاد السيد المسيح أتوجه إليك وبكل محبة متمنيا لك أعيادا مجيدة أيضا ومتمنيا لك النجاح فنيّا واجتماعيا .. وكل ما أتمناه بالمقابل هو أن تصارحيهما بالحقيقة عني وبأنك تصرفت معهما في حينها عن غير وعي وإدراك لأعود وأجتمع بهما ” .

واختتم طليق نوال الزغبي رسالته إليها قائلا : ” صدقيني يا نوال إن الله لا يحب الظلم وإبعاد أولادي عني كل هذه الفترة هو الظلم بعينه .. لذلك أقول لك عودي إلى ضميرك وتصرفي .. وكل عام وانتِ وأولادي بخير ” .

يذكر أن نوال الزغبي وإيلي ديب لديهما ثلاثة أولاد هم تيا وجوي وجورجي .. وقد انفصلا في عام 2006 وبقيا يعملان معا إلى أن قررت نوال الانفصال عنه مهنيا لتبدأ معركة على الطلاق وحضانة الأولاد .