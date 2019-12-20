طليق نوال الزغبي يخرج عن صمته : خلاص طفح الكيل

قال إيلي ديب طليقُ الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، إن الأخيرة نجحت في إبعاد ابنيه التوأم “جوي وجورجي” 18 عامًا عنه، مشيرًا إلى أنه لم يرهما منذ 3 سنوات.

وأكد إيلي ديب، في تصريحات لـ”فوشيا” أنه لم يحدث أي جديد في مسألة رؤية ابنيه، وأنه يقوم بالكثير من المجهودات لحل الأمر، ولم يتدخل أحد لإقناع طليقته نوال الزغبي بإنهاء الأمر وإقناع الأبناء بالذهاب لرؤيته.

وأضاف “ديب” أنه يراهن حاليًا على ثقافة ابنيه اللذين قاربا على دخول الجامعة العام المقبل، لأننا أصبحنا بعصر صار الولد فيه ليس مثل السابق ويعرف كل شيء، مردفًا: “اتكالي أن الولاد أدركوا الصح من الخطأ والظالم والمظلوم وهذا ما أراهن عليهم ثقافتهم ستحكم الأمور في عودة علاقتي بهم”.

واستطرد طليق الفنانة اللبنانية: “أتوجه لنوال الزغبي بألا تظل على حرمان الأولاد من رؤيتي وتركهم يقررون لأن الموضوع متروك لهم ولو تم عكس الموضوع عندها وكانت هي محرومة من أولادها ما هتقبل وليس لدي ضغينة عليها والله يوفقها بأعمالها وحياتها الشخصية”.

وأشار إيلي ديب، إلى أنه في الديانة المسيحية لا يوجد قانون يقول إن الحضانة للأب حيث يعتبرون الأم هي الأساس، لأنها هي التي تربي ويتركون للأب مجالاً لرؤيتهم فقط، وإذا ما رفض الأولاد ذلك فليس للمحكمة أن تجبرهم، لأن هذا سيفتح بابًا آخر ربما يثير مشاكل جديدة.

وشدد “ديب” على أن الولد وهو صغير يتعاطف مع أمه أكثر من أبيه، مردفًا: “لما بيكبر بتبلش تقول إنه كبير وصار يفهم وهذا جيل مثقف ومتعلم ويقرأ صح ويقول شو صار ومين ما معه حق وأنا مراهن هذا لرؤية أبنائي”.

عما إذا كان هناك مشكلة بشأن الأمور المادية قال: “بالنسبة لما حكمت به المحكمة الروحية والمدرسة والنفقة بقوم به على أكمل وجه وبنفذ كل اللازم وزيادة والمشكل اللي حصل ليس له علاقة بهذا الأمر”.

وأردف “ديب” أن ابنته “تيا” تعيش معه حاليًا وعمرها 21 عامًا، والولدين التوأم مع والدتهم، مضيفًا: “المشكلة بيني وبين نوال موضوع شخصي حدث منذ 3 سنوات وهددتني بأنها ستكره أولادي فيني ولن يروني مجددًا، ووقتها كانت تيا يوم عيد ميلادها الـ18 وكنا بفترة هدنة وتحدثنا عن الأولاد ووقتها فجرت الوضع”.

وشدد على أن الموضوع الذي حدث بينهما داخلي، ولا يحب إعلانه للإعلام، مبينًا: “مهما كان الوضع مش مفروض أنتقم منها بالأولاد والعكس ولو في عندها حاجة معينة في القانون والمحاكم تذهب للقانون بيعطي حق كل إنسان وأنا ضميري مرتاح وماني غلطان”.

واختتم: “بدي لها بالتوفيق ولا أكن لها أي كراهية وحقي وكل ما أطلبه عاوز أشوف أولادي وأنا ما بقبل إن أمْ تنحرم من ولادها بقالي 3 سنين بعاني وخلاص طفح الكيل”.

يُشار إلى أنّ نوال وإيلي ديب لديهما ثلاثة أولاد، هم: تيا، وجوي، وجورجي، وقد انفصلا عام 2006، وبقيا يعملان معًا، إلى أن قرّرت نوال الانفصال عنه مهنيًا، لتبدأ معركة الطلاق، وبالتالي شهدت حضانة الأولاد الكثير من التّراشق الإعلامي.