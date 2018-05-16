طُويت صفحة الماضي المرير.. هل بات موعد الصلح قريباً بين نوال الزغبي وطليقها ايلي ديب؟

مرّة جديدة، تحوّلت جميع الأنظار نحو حساب ايلي ديب الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بعدما كتب منشوراً جاء فيه ” بات الصلح قريباً وأنا أعمل جاهداً على ذلك”.

ورغم أن ديب لم يذكر إسم طليقته الفنانة نوال الزغبي في منشوراته الأخيرة إلى أنه أشار إليها باستخدام عبارة “Lady N”، ما جعل روّاد الإنترنت يتساءلون “هل بات موعد الصلح قريباً بين نوال الزغبي وايلي ديب؟”.

وكان ايلي ديب قد كتب قبل ايام “اطلب ممن اسأت اليهم مسامحتي، معلناً اني ازلت جميع البوستات غير المناسبة عن صفحتي وبذلك اكون قد طويت صفحة الماضي المرير وبدأت صفحة جديدة اعدكم ان تكون بيضاء ناصعة كالثلج على قمم الارز وصنين”.

