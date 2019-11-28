ظافر العابدين يحتفل بعيد ميلاده بقالب تورتة طريف

احتفل الفنان التونسي ظافر العابدين بعيد ميلاده، الذي يوافق يوم 26 نوفمبر.

الفنان التونسي نشر صورة له من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيها وهو يجلس أمام قالب تورتة طريف، يحمل شكل خروف.

ظافر أرفق الصورة بتعليق ساخر، قال فيه: “هذه السنة الكعكة هي العشاء في نفس الوقت، 2 في 1”، وقد تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره وزملائه الفنانين.

والفنان التونسي ظافر العابدين من مواليد 26 نوفمبر عام 1972، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 47 عاما.

يذكر

أن الفنان التونسي ظافر العابدين قد شارك مؤخرا في مسلسل “عروس بيروت”، وشاركته بطولته الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، وقد حقق نجاحا كبيرا

ويقوم الفنان التونسي حاليا بتصوير دوره في فيلم “العنكبوت” وهو من بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.