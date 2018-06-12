ظهور جديد لعمرو دياب ودينا الشربيني.. هل يؤكد اقتراب زفافهما !

ترددت أنباء قوية في الآونة الأخيرة عن قرب حفل زفاف المطرب المصري عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، حيث يتم التخطيط والتجهيز له خلال الفترة الحالية، وسيقام في اليونان.

وظهر الفنان عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني في حفل سحور فريق مسلسل “مليكة” الذي يعد أول بطولة مطلقة لها، خلال احتفال فريق عمل المسلسل، مساء الأحد.

وبيّنت الصور بهجة “الهضبة” في حفل السحور، حيث حرص على التقاط الصور مع دينا الشربيني، وهو يجلس إلى جوارها ويضع يده على ركبتها.

وقد سبق أن حضر الهضبة، في مارس/آذار الماضي، كواليس مسلسل “مليكة” أثناء تصوير حلقاته، لمساندة الفنانة دينا الشربيني.

وجمع النجمين آخرُ ظهور حينما سافر عمرو مؤخرًا إلى لندن لحضور حفل تخرج ابنيه التوأم عبدالله وكنزي من الثانوية، وظهر خلال الحفل مع زوجته زينة عاشور، وفي اليوم نفسه ظهر “الهضبة” مع دينا الشربيني وابنته نور التي كانت تحتفل بعيد ميلادها أيضًا في لندن.