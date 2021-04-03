شاركت الفنانة اللبنانية ” دوللي شاهين ” متابعيها بصورة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وظهرت دوللي شاهين في الصورة بدون ماكياج بإطلالة فاجئت متابعيها بسبب التغير الكبير في ملامحها الذي بدا واضحا عليها .

وكتبت دوللي في تعليقها على صورتها : ” خلقي ضيق ومتعصبة ومتنرفزة وكل المشاعر السلبية اللي في الدنيا .. هاااا إيه تاني ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة الذين تساءلوا عن السبب من وراء التغير في شكلها وملامحها .. والبعض الآخر انتقد إطلالتها .

فجاءت التعليقات مثل : ” هو إيه اللي حصل في وشها يا جدعان دي اتحولت تماما ” و ” مين دي ” و ” إنتي دوللي معقول ” .